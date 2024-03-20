В России объявили распродажу авиабилетов со скидками до 50%. Она закончится уже завтра

С 20 по 21 марта 2024 года S7 Airlines проводит распродажу авиабилетов.

C 20 по 21 марта 2024 года S7 Airlines проводит распродажу авиабилетов со скидками до 50% – акция действует на билеты на рейсы с 25 марта. В распродаже участвуют популярные туристические, курортные и бизнес-направления, а также рейсы в удаленные регионы России.

Что касается популярных туристических направлений: в Санкт-Петербург из Москвы в экономическом классе S7 Airlines туда-обратно по билетам со скидкой можно будет долететь за 3 700 рублей, из Новосибирска – от 9 930 рублей, а из Иркутска – от 14 344 рублей. Также из Новосибирска и Москвы доступны дешевые рейсы в Калининград и в Сочи.

Тем, кто давно хотел побывать в удаленных регионах России, S7 Airlines предлагает и другие удобные рейсы со скидками. Например, авиабилеты на перелет в обе стороны из Москвы в Абакан продаются по цене от 13 400 рублей, а рейсы в Новый Уренгой доступны от 8 650 рублей. По приятным расценкам можно улететь также из Москвы в Улан-Удэ, а из Новосибирска – в Южно-Сахалинск, Магадан и Благовещенск. А из Иркутска можно отправиться в Якутск, во Владивосток и обратно и в Екатеринбург – 9 790 рублей.

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В период распродажи снижены цены и на международные рейсы. Например, билеты по сниженным тарифам можно найти на прямые перелеты из Новосибирска – в Анталью и Стамбул и из Иркутска – в Бангкок (Таиланд). Скидки распространяются и на другие популярные направления, такие как Новосибирск-Шанхай и Владивосток-Пекин.