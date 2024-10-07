В России ограничат путешествия в рассрочку лимитом в 15 тысяч

В среднем российская семья тратит на одно путешествие по России около 150 тысяч рублей, подсчитали в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) – и многие отправляются в поездку именно благодаря рассрочке.

В начале августа в Госдуму внесли проект о регулировании работы BNPL-сервисов (они работают по принципу «покупай сейчас, плати потом», то есть buy now, pay later). Подобные сервисы позволяют нашим гражданам совершать покупки, в том числе платить за путешествия и поездки, в рассрочку, при этом не заключая договор и не указывая паспортные данные.

По итогу в Госдуме приняли решение установить лимит на покупку на электронных площадках в 15 тысяч рублей без внесения данных в Бюро кредитных историй – изменения вступят в силу с 1 декабря 2025 года. Более того, теперь россияне должны будут погасить задолженность в течение полугода, а начиная с декабря 2027 года – в течение 4 месяцев.

В АТАГ считают, что подобные изменения значительно ударят по внутреннему туризму. Ассоциация, в которую входят сервисы бронирования Ostrovok, Яндекс.Путешествия, МТС Travel и другие, направили обращение председателю Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с просьбой пересмотреть установленный лимит. Иначе, отмечают в АТАГ, многие российские семьи просто потеряют возможность путешествовать – особенно многодетные — или начнут брать на поездки кредиты, что будет только загонять их в долговую яму.

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Президент России ранее поручил к 2030 году увеличить число ежегодных путешествий по России до 140 миллионов – то есть примерно вдвое от показателей 2023 года.

Анатолий Аксаков отметил, что это обращение АТАГ уже не первое – ранее с подобным замечанием в Госдуму уже обращались представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По словам Аксакова, законопроект ещё может быть пересмотрен, а лимит увеличен до 60 тысяч рублей.