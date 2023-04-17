В России подорожают авиабилеты. Почему?

Кроме того, может сократиться количество рейсов.
Цены на авиабилеты по России в этом году могут вырасти на 15-30%, а само количество рейсов — сократиться. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития, пишет ТАСС.
По его словам, это может произойти из-за сокращения объемов субсидирования. Выделение средств, как в прошлом году, пока не одобрено. Потому стоит ожидать повышения цен на билеты и, как следствие, сокращения рейсов.
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В 2022 году российские авиакомпании получили 100 млрд рублей субсидий для того, чтобы возместить операционные расходы на полеты внутри страны в условиях санкций. В этом году году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей. В последний раз Росавиация объявляла конкурсный отбор для предоставления субсидий на выполнение внутренних рейсов в январе: субсидия предоставлялась за полеты с ноября 2022 года по март 2023 года.
Сейчас в России работают три полетные программы субсидирования, однако рейсов по России уже стало меньше на 10 612. Причем почти половина из них приходится на труднодоступные регионы.
Как изменятся цены на российские авиабилеты в 2023 году?
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