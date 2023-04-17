В России подорожают авиабилеты. Почему?

Кроме того, может сократиться количество рейсов.

Цены на авиабилеты по России в этом году могут вырасти на 15-30%, а само количество рейсов — сократиться. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития, пишет ТАСС.

По его словам, это может произойти из-за сокращения объемов субсидирования. Выделение средств, как в прошлом году, пока не одобрено. Потому стоит ожидать повышения цен на билеты и, как следствие, сокращения рейсов.

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В 2022 году российские авиакомпании получили 100 млрд рублей субсидий для того, чтобы возместить операционные расходы на полеты внутри страны в условиях санкций. В этом году году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей. В последний раз Росавиация объявляла конкурсный отбор для предоставления субсидий на выполнение внутренних рейсов в январе: субсидия предоставлялась за полеты с ноября 2022 года по март 2023 года.

Сейчас в России работают три полетные программы субсидирования, однако рейсов по России уже стало меньше на 10 612. Причем почти половина из них приходится на труднодоступные регионы.