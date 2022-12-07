В России появились удобные чартеры на горнолыжные курорты Шерегеша

Неплохая возможность сэкономить на горнолыжном отдыхе: Fun&Sun запустил чартеры в Шерегеш из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Туроператор Fun&Sun запустил продажу туров на чартерных рейсах на горнолыжный курорт Шерегеш. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Бюджетные рейсы с 4 декабря начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» — один раз в неделю из Москвы и Екатеринбурга. Из Санкт-Петербурга программа стартует 5 февраля.
«Стоимость пакетного тура на чартере получается существенно дешевле, чем самостоятельное бронирование перелета и проживания», — отметил генеральный директор компании Владимир Рубцов.
Недельная путевка в Шерегеш с отправлением из Москвы обойдется россиянам в сумму от 23 000 рублей на человека. В сумму входит перелет в обе стороны с включенным в стоимость багажом до 23 килограммов и проживание.
Тур с вылетом из Екатеринбурга обойдется немного дороже — от 24 000 рублей на человека. Жителям Санкт-Петербурга за поездку в Шерегеш придется заплатить минимум 26 000 рублей на одного.
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