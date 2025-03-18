В России появился первый сертифицированный Pet Friendly отель

Гостиничный комплекс «Ямская слобода» курорта Завидово стал первым сертифицированным Pet Friendly отелем в России.

Гостиничный комплекс «Ямская слобода», расположенный на курорте Завидово в Тверской области, стал первым в России туристическим объектом, получившим официальную сертификацию Роскачества по стандарту «Путешествия с питомцами». Торжественная церемония вручения сертификатов прошла недавно в рамках деловой программы международной выставки «Интурмаркет 2025».

Отели, прошедшие все требования сертификации, могут использовать специальный знак Pet-Friendly, который подтверждает высокий уровень сервиса.

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В номерах и домиках комплекса «Ямская слобода» созданы условия для размещения домашних животных: предоставляются лежанки, миски для корма и воды, а также другие необходимые принадлежности. Обеспечена чистота: в номерах приготовлены салфетки и специальные гигиенические пакеты. Есть и мелочи, например, специальная табличка на двери предупредит персонал, если питомец остаётся в номере без присмотра. А для прогулок на свежем воздухе есть природный парк «Ямской лес».

Интерес к бронированию отелей, где можно проживать с питомцами, за лето 2024 года вырос более чем на 26%, по данным сервиса Яндекс Путешествия.