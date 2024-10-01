Он украл трех детенышей из зоопарков Ярославля и Калуги.

В России появился серийный похититель кенгурят. Меньше, чем за неделю из зоопарков в Ярославле и Калуге украли трех сумчатых детенышей, пишет Telegram-канал Shot.

Сначала из ярославского зоопарка исчез кенгуренок Крош. Он пропал из вольера, где жил вместе с мамой, в ночь на 27 сентября. Киперы уверены, что он не смог бы сбежать самостоятельно из-за высокого ограждения — его могли забрать неизвестные. В зоопарке есть камеры наблюдения, однако в ночь похищения они не работали.

Кенгуренок Крош родился зимой и долго прятался в сумке матери — впервые сотрудники зоопарка увидели его только в конце марта. Активно выглядывать из сумки и интересоваться окружающим миром и он начал в мае. Родители оберегали детеныша от посторонних и никого не подпускали к нему. К концу лета Крош подрос и стал размером почти с маму. Он полюбил гулять по вольеру и подъедать зеленые листья с веток, начал есть из миски рядом с маминой.

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А спустя два дня после пропажи Кроша из из парка птиц «Воробьи» в Калуге исчезли двое шестимесячных кенгурят — и там тоже почему-то не работали камеры. Полицейские считают, что в обоих случаях это именно похищения, и они связаны между собой. Скорее всего, животных забрали для чьего-то частного зоопарка. Возбуждены уголовные дела о краже.