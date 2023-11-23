В России появится более 50 км горнолыжных трасс

Их оборудуют на курортах уже в новом зимнем сезоне.

В новом зимнем сезоне на российских курортах появится более 50 км горнолыжных трасс. Об этом Russian Traveler сообщили в Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса.

Как рассказали в ассоциации, сегодня горнолыжный отдых – одно из динамично растущих направлений внутреннего туризма. Сегодня в стране насчитывается около 250 стабильно функционирующих горнолыжных курортов в 68 регионах, протяженность трасс только на крупных из них составляет порядка 500 км. Общая протяженность зон для катания в стране уже превысила 1,5 тыс. км.

«За этот и следующий год на российских горнолыжных курортах число трасс увеличится, по нашим оценкам, на 50 км. В этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте «Белогорье» будут введены 4 трассы, новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях. На курорте «Хехцир» в Хабаровском крае появится 22 км трасс. Большой виток развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области», — отметила заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина.

Новые зоны для катания появятся, в том числе, на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области, четыре новые трассы, в числе которых одна для вечернего катания, откроются в кузбасском Шерегеше, увеличение зоны катания и количества трасс планируется в новом сезоне и на курорте Манжерок на Алтае. Серьезное развитие ожидает уральский курорт «Аджигардак» и «Губаха» в Пермском крае.

Реклама

«По нашим оценкам, рост туристического потока на горнолыжные комплексы в сезоне 2023-24 составит 15%. Это обусловлено созданием новых туристических продуктов, в том числе, большое внимание уделяется круглогодичности курортов и развитию на их территории эко-трендов, например, созданию эко-троп и эко-гостиниц», — рассказала Светлана Данилина.

По словам руководителей горнолыжных комплексов, в этом году бронирование на Новый год и новогодние праздники оказалось значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда номера «допродавали» буквально за 1-2 дня до начала новогодних каникул. У многих курортов загрузка на высокий сезон 2023-2024 года достигло. Также курорты ожидают прирост иностранных туристов за счет безвизового режима с Китаем и развития дружеских связей с курортами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Армении благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и единого календаря мероприятий.

По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, общая численность ГЛК в России составляет около 400, из которых – 150 крупные и средние, стабильно функционирующих – 250 (расположены в 68 субъектах РФ).