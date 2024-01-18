В России предложили ввести компенсации для пассажиров при овербукинге

В настоящее время они не получают выплаты при снятии с рейса.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) призвали ввести компенсации для пассажиров при овербукинге. Это ситуация, когда число билетов, проданных на самолет, превышает количество мест в нем. Как отметили в РСТ, сегодня овербукинг законодательно не урегулирован в России, а потому, если перевозчик снимает пассажиров с рейса, те не получают компенсации.

«Должны быть четкие и понятные для всех правила. Эти меры — в интересах российских потребителей», — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

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Специалист добавил, что сегодня в ряде стран при перепродаже билетов авиакомпании платят клиентам по 400-800 евро (38-76 тысяч рублей), а также бесплатно предоставляют им номера в отелях для ожидания следующего рейса.

Легализацию овербукинга стали вновь обсуждать в России после того, как Западно-Сибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 на 30 тысяч рублей. Причиной для штрафа стало то, что авиакомпания не пустила пассажиров на рейс из Новосибирска, поскольку самолет был переполнен.

Ранее сообщалось, что в Якутии самолет с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку.