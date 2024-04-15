В России предложили ввести проверки алкотестером в аэропортах

Проверять пассажиров могут перед посадкой в самолет.

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил проверять российских пассажиров с помощью алкотестеров перед посадкой на самолет. Причиной данной инициативы стали участившиеся случаи дебошей на борту самолетов.

Предложение было направлено министру транспорта Виталию Савельеву. По мнению Диденко, новое правило поможет избежать конфликтных ситуаций, когда пассажир отрицает факт опьянения, а сотрудники службы безопасности вынуждены принимать решение о недопуске на борт на основе визуальных признаков.

Диденко уточнил, что речь идет не о поголовном тестировании, а только о гражданах, ведущих себя неадекватно. Однако представители авиационной отрасли выразили опасения, что данное нововведение может увеличить время посадки пассажиров на рейс.

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Ранее сообщалось, что россияне стали чаще устраивать дебоши во время полета. В 2023 году с самолетов сняли на 14% больше пассажиров, чем годом ранее.