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№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

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В России растет сегмент бизнес-туризма

Фото: Unsplash

Самое популярное направление – Китай.

В первом квартале 2024 года сегмент бизнес-туризма заметно увеличился, сообщила компания «Аэроклуб».

Аналитики отметили рост числа командировок российских компаний за рубеж на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Популярные направления: Казахстан, Белоруссия, Грузию, Киргизию и Армению. Спрос на поездки в Казахстан увеличился на 20%.

Особенно популярен теперь Китай, который стал абсолютным лидером по числу деловых визитов: за год количество командировок в эту страну возросло в четыре раза. В среднем, такие поездки длительностью около четырех дней.

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