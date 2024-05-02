В России растет сегмент бизнес-туризма

Самое популярное направление – Китай.

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В первом квартале 2024 года сегмент бизнес-туризма заметно увеличился, сообщила компания «Аэроклуб».



Аналитики отметили рост числа командировок российских компаний за рубеж на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Популярные направления: Казахстан, Белоруссия, Грузию, Киргизию и Армению. Спрос на поездки в Казахстан увеличился на 20%.



Особенно популярен теперь Китай, который стал абсолютным лидером по числу деловых визитов: за год количество командировок в эту страну возросло в четыре раза. В среднем, такие поездки длительностью около четырех дней.