В России растет спрос на летние туры в Кению

Туроператоры предупреждают о возможном дефиците мест в популярных гостиницах в связи с высоким спросом.

Согласно информации, предоставленной Российским союзом туриндустрии (РСТ), в этом летнем сезоне наблюдается значительный рост интереса российских туристов к поездкам в Кению.

Представители компании «Арт-Тур» отметили, что объемы продаж туров в Кению удвоились по сравнению с тем же периодом прошлого года, что делает это направление самым быстрорастущим среди их предложений.

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «Арт-Тур» и эксперт РСТ, порекомендовал Кению как лучший выбор для тех, кто хочет увидеть диких животных в их естественной среде обитания. «Кения не только ближе к нам географически, чем ЮАР, но и имеет самую длительную историю развития туриндустрии, связанной с сафари, среди африканских стран», – подчеркнул он. Арутюнов также отметил активное строительство отелей, дорог и появление новых заповедников в Кении, а также больший выбор лоджей, лучших рейнджеров и гарантированную возможность увидеть «Большую африканскую пятерку».

По словам Арутюнова, туристы быстро разбирают пместа в лоджах, а хорошие рейнджеры и гиды также пользуются высоким спросом. Бронируются как групповые, так и индивидуальные поездки.

Большая африканская пятёрка – это пять видов животных, которые обитают в Африке. К ним относятся леопард, лев, слон, носорог и буйвол. Названия появилось из-за крайне популярной в прошлом трофейной охоты в Африке – каждый из этих зверей считался серьезным вызовом и желанным трофеем для охотника.

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Туроператор «Русский Экспресс» зафиксировал рост количества запросов по Кении на 15-20% по сравнению с прошлым годом, а места на высокий летний сезон также активно бронируются. Анна Филатовская, директор департамента по связям с общественностью компании, отметила повышенный спрос на дорогие туры с размещением в лоджах 5*. Во время путешествий туристы проявляют интерес к сафари-паркам Амбосели, Найваша, Накуру и Самбуру. Большинство туристов добираются до Кении регулярными рейсами авиакомпании Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу.

Юлия Соколова, руководитель департамента продаж и разработки продукта компании ITM group, также подтвердила рост продаж туров в Кению на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметив, что глубина продаж составляет 4-5 месяцев.

Сафари в Кении – действительно уникальная возможность увидеть множество животных, которых раньше вы могли видеть разве что в зоопарках или документальных фильмах. Посмотрите, каких представителей фауны сняли в Кении фотографы нашего фотохостинга:

Игры трёхмесячных львят в заповеднике Масаи-Мара (Кения). Фото: Александр Кукринов / фотохостинг rtraveler.ru

Больше снимков дикой природы Кении можно посмотреть в профилях авторов – Сергей Пупонин, Александр Кукринов.