В России растёт спрос на винный туризм. Куда ехать?

В Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае интерес к экскурсиям на винодельни и виноградники возрос как минимум в два раза.

Пока цены на путешествия стремительно ползут вверх, наши соотечественники с интересом осваивают не новый, но все более популярный вид тематического туризма – винный.

Анализ экспертов сервиса «Авито Путешествия» показал, что за последний год предложение посуточного жилья и загородных объектов в семи «винных» регионах страны значительно возросло. Особенно заметен рост в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Ростовской области, где у путешественников появилось больше возможностей снять жилье.

В среднем россияне стремятся посетить «винные» регионы за три дня, хотя в Крыму путешественники обычно задерживаются подольше – средняя длительность проживания по этому направлению составляет около пяти ночей.

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Именно в Крыму дешевле всего снять посуточное загородное жилье, по словам словам эксперта «Авито Услуг» Александра Сёмочкина, которые приводит «Лента.ру». В среднем ночь в пригородах полуострова обойдется туристам в 5 тысяч рублей, в Дагестане – в 6,3 тысячи рублей, в Ростовской области – в 7,3 тысячи.

А квартиру в центральной части региона, знаменитого своими виноградниками, дешевле всего будет снять на сутки в Северной Осетии (2,9 тысяч рублей) и Ставропольском крае (3 тысячи рублей). За ними следуют Дагестан, Кабардино-Балкария и Ростовская область.

Что касается экскурсий в «винные» регионы, то их предложение на «Авито Услугах» за этот год выросло на 23%, заметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин. Больше всего новых экскурсионных предложений на виноградники появилось в Ставропольском крае (+70%). А желающих посетить винодельни больше всего прибавилось в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае, где эксперты отметили рост в 2,6 и 2 раза в сравнении с июлем прошлого года соответственно.