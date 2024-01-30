В России разрешат розничную продажу алкоголя на внутренних рейсах

Эта мера будет действовать до 30 июня 2026 года.

В зонах внутренних вылетов российских аэропортов планируется до 30 июня 2026 года разрешить продажу алкоголя. Речь идет как о торговых точках, так и магазинах Duty Free в зонах ожидания и выдачи багажа. Таким образом, там, фактически, будет снят действующий в России запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00. Уже в марте соответствующий законопроект, подготовленный правительством, рассмотрит Госдума.

Правда, распивать спиртное на борту самолетов по-прежнему будет запрещено — весь приобретенный алкоголь пассажирам придется отправить в ручную кладь. Как считают в Минфине, такая мера поможет бизнесу, пострадавшему от пандемии Covid-19 и санкций. Впрочем, по мнению экспертов, у алкогольных послаблений может быть и обратная сторона — рост числа авиадебоширов.

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Ранее сообщалось, что в Российском союзе туриндустрии (РСТ) призвали ввести компенсации для пассажиров при овербукинге — ситуациях, когда число билетов, проданных на самолеты, превышает количество мест в них.