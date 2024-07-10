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В России введут туристический налог

Фото: Unsplash

Он заменит собой существовавший ранее курортный сбор.

Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России вводить туристический налог. Он вступит в силу с 2025 года и заменит курортный сбор.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Поскольку туристический налог будет относиться к местным, то муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами.

Как поясняется в документе, ставки налога могут меняться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, установленных в Налоговом кодексе. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%.

Минимальная сумма налога обозначена в 100 рублей в сутки. Налоговым периодом по этому налогу станет квартал, а его плательщиками — организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных средств размещения.

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