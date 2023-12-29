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В России самолет с пассажирами приземлился на замерзшую реку

Фото: Unsplash

Это произошло в Якутии.

В Якутии самолет с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку. Об этом пишет Telegram-канал «Якутия.Оперштаб».

По данным канала, Ан-24 выполнял рейс по маршруту Якутск-Зырянка-Среднеколымск. Но при посадке в поселке Зырянка пилоты приземлились мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП) и сели на речной лед.

Помимо 30 пассажиров, на борту находились четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. Сам самолет тоже не получил повреждений. Но Росавиация все равно проводит проверку случившегося.

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