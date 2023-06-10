В России откроют новый воздушный коридор для полетов на юг

Пилоты получили извещения о его запуске 12 июня.

В России собираются открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг — об этом сообщили источники РБК сразу в двух авиакомпаниях. По предварительным данным, новый воздушный коридор откроется 12 июня: он позволит сократить время полетов и увеличить пропускную способность маршрута. В одной из авиакомпаний подтвердили, что пилоты действительно получили соответствующие извещения — но в Росавиации комментировать эти данные не стали.

Между тем похожие данные приводит и Telegram-канал «Авиаторщина». Согласно его информации, Минобороны России согласовало открытие для гражданских самолетов второго воздушного коридора в закрытом пространстве центральной и южной частей страны. Новый маршрут будет короче на семь минут, а самолеты благодаря коридору будут разведены по направлению полета.

«Оба коридора будут односторонними: по одному самолеты будут лететь только на юг, а по второму — в обратном направлении», — уточняет Telegram-канал.

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Ограничения на полеты из 11 аэропортов на юге России Росавиация ввела 24 февраля 2022 года. Закрытыми оказались (и остаются до сих пор) аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые востребованные российские курорты для летнего отдыха. На первых трех местах расположились Сочи, Анапа и Геленджик.