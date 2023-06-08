В России создан научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм»

На днях было подписано соглашение о создании Научно-образовательного консорциума в сфере устойчивого развития туризма.

В консорциум вошли ведущие научно-образовательные организации страны, осуществляющие подготовку кадров для туризма и индустрии гостеприимства, крупнейшие отраслевые объединений туриндустрии, корпоративные школы гостеприимства, корпоративные структуры. В их числе – географический факультет Московского государственного Университета, Российский государственный университет дружбы народов, Российская международная академия туризма, Национальное конгресс-бюро, авиакомпания Рэд Вингс и другие.

Консорциум займется научным и экспертно-аналитическим обеспечением устойчивого развития туризма и индустрии гостеприимства на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях.

Также была утверждена «дорожная карта» проведения ключевых исследований и разработок консорциума на 2023 и 2024 годы.

В 2022 году в стране был запущен масштабный проект внедрения механизмов устойчивого развития туризма в регионах России. В проект уже включены 15 пилотных субъектов РФ. Консорциум продолжит реализацию проекта.

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Результаты научно-прикладных разработок Консорциума могут быть использованы в работе федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, корпоративных структур, а также при подготовке кадров для туриндустрии, включая образовательный процесс высшего, среднего-профессионального и дополнительного образования.

Уже до конца 2023 года исследования Консорциума представят на ведущих научно-практических и деловых форумах и конференциях страны.

Журнал Russian Traveler и наша премия Russian Traveler Awards стали партнерами Консорциума наряду с Русским Географическим обществом, ESG-Лабораторией МГУ, Российским туристическим проектом «Золотое кольцо Боспорского царства» и другими проектами.