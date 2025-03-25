В России упал интерес к турецким курортам

Эксперты связывают это с ростом цен на отдых.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что количество российских туристов, посетивших Турцию зимой, упало на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Снижение числа поездок наблюдалось ежемесячно: в декабре 2024 года — на 10,5%, в январе 2025 года — на 11,6%, а в феврале — на 17,5%. Всего за зимний сезон Турцию посетили 577,2 тысячи россиян, что заметно ниже показателей прошлого года — 663,6 тысячи человек.

Главной причиной уменьшения потока туристов стал рост цен на отдых в Турции. Помимо этого, многие россияне начали выбирать альтернативные направления с доступными ценами и прямыми рейсами для зимнего отпуска на побережье.

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Ранее в АТОР сообщили, что интерес россиян к летнему отдыху в белорусских санаториях вырос вдвое по сравнению с 2024 годом.