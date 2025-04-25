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В России в бывшей тюрьме для каторжников обнаружили хостел

В России в бывшей тюрьме для каторжников обнаружили хостел

Хостел «Узник»

Ночь на шконке стоит 700 рублей.

В Тюменской области нашли хостел, расположенный в бывшей тюрьме для каторжников. Он находится в Тобольске и работает уже 10 лет, пишет издание «Подъем».

Хостел «Узник» находится прямо в Тюремном замке — музее сибирской каторги и ссылки. В здании длинные коридоры, тяжелые двери с решетками и комнаты с железными двухъярусными кроватями. Место пользуется спросом у туристов — судя по отзывам, его хвалят за чистоту, тишину и необычную атмосферу. Правда, некоторым не понравилась излишняя мрачность, а кто-то испытывал тревогу и не мог уснуть.

В администрации рассказали, что поток гостей зависит от сезона. К примеру, в майские праздники все номера полностью забронированы. При этом в «Узник» часто приезжают группы школьников, и детям там нравится.

Проживание в бывшей тюрьме стоит 700 рублей в сутки, еще за 500 можно докупить завтрак. 

«"Континентальный" — обычный вкусный завтрак. Не тюремный», — уточнили сотрудники хостела.

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