В России в два раза выросло число иностранных туристов

Чаще всего в 2024 году страну посещали гости из Китая и ОАЭ.

В 2024 году Россию, по предварительным данным, в туристических и деловых целях посетили 2,5 миллиона человек — на 95% больше, чем в 2023 году. Такие цифры привели в пресс-службе Ассоциации туристов России (АТОР). Из всех поездок, которые совершили иностранцы в страну, на деловые пришлось 0,7 миллиона (670 тысяч — в 2023 году), а на туристические — 1,8 миллиона (605 тысяч — в 2023 году).

Согласно оценкам аналитиков АТОР, росту числа иностранных туристов в России способствовали в том числе режим электронных виз, который действовал на протяжении года, а также окончательная отладка всех механизмов безвизовых групповых поездок из Китая и Ирана. А вот как выглядело соотношение гостей из разных стран мира в 2024 году:

Китай — 60%; ОАЭ — 15%; Страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман) — 10%; Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам) — 6%; Индия — 5%; Иран — 2%.

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