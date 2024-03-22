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В России в этом году ждут 9,5 миллиона иностранных туристов

Фото: Unsplash

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что въездной турпоток в страну составит почти 10 миллионов иностранных туристов.

Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

«Внутренний туризм в России вернулся к допандемийным показателям, и теперь на повестке дня открытие наших туристических услуг для внешних рынков. Планируем в этом году привлечь в Россию до 9,5 миллиона иностранных туристов. Показатели по экспорту услуг существенно вырастут. Выполняя задачу по росту турпотока до 2030 года, рассчитываем, что он восстановится и составит не меньше, чем в период чемпионата мира, то есть более 18 миллионов человек», – Дмитрий Вахруков.

Как отметил Вахруков, сегодня важно развивать туризм как с экономической, так и с экологической точки зрения.

«Глобальный туристический сектор составляет более 3,5% мирового ВВП, а туризм становится драйвером экономического роста, который влечет за собой повышение благосостояния людей и способствует притоку новых частных инвестиций», – сказал Вахруков.

Замминистра уточнил, что одной из главных задач стоит обеспечение роста целевых индикаторов, чтобы привлечь в отрасль дополнительные инвестиции и создать сектору дополнительную прибыль.

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