авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – результаты
Мартовский турнир – результаты

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – результаты
Мартовский турнир – результаты

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В России вчетверо выросли выплаты за задержки рейсов

Фото: Unsplash

Штрафы для перевозчиков увеличились до 100 рублей в час.

В России резко выросли штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов. Нововведение начало действовать с 1 апреля, говорится в тексте соответствующего закона.

Согласно ему, сборы увеличились в четыре раза: с 25 до 100 рублей за каждый час задержки рейса. При этом итоговая выплата пассажирам не может превышать половины стоимости билета.

В законе уточняется, что авиаперевозчики не обязаны платить штрафы, если перенос вылета был связан с поломкой самолета или другими обстоятельствами, не зависящими от компании. Для того, чтобы получить деньги за задержку рейса, пассажирам нужно будет обратиться к перевозчику — это можно сделать в личном кабинете на сайте, в приложении либо в заявлении по электронной почте.

Что положено пассажирам при задержке рейса?

По закону, в случае задержки рейса перевозчик должен обеспечить хранение багажа пассажирам. Семьям с детьми до семи лет — предоставить комнату матери и ребенка. В случае, если рейс задерживается на два часа и более — прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

После задержки на четыре часа — бесплатное горячее питание. Если вылет рейса откладывается и дальше, то кормить пассажиров авиакомпания обязана каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное (обычно речь идет о выдаче ваучера для питания в каком-либо кафе в аэропорту, но иногда сама авиакомпания организует раздачу воды и сэндвичей).

В случае, если ожидание рейса длится более восьми часов в дневное время и более шести часов ночью, пассажиры вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно в аэропорт.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024