В России вчетверо выросли выплаты за задержки рейсов

Что положено пассажирам при задержке рейса?

По закону, в случае задержки рейса перевозчик должен обеспечить хранение багажа пассажирам. Семьям с детьми до семи лет — предоставить комнату матери и ребенка. В случае, если рейс задерживается на два часа и более — прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

После задержки на четыре часа — бесплатное горячее питание. Если вылет рейса откладывается и дальше, то кормить пассажиров авиакомпания обязана каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное (обычно речь идет о выдаче ваучера для питания в каком-либо кафе в аэропорту, но иногда сама авиакомпания организует раздачу воды и сэндвичей).

В случае, если ожидание рейса длится более восьми часов в дневное время и более шести часов ночью, пассажиры вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно в аэропорт.