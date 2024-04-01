В России вчетверо выросли выплаты за задержки рейсов

Штрафы для перевозчиков увеличились до 100 рублей в час.
В России резко выросли штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов. Нововведение начало действовать с 1 апреля, говорится в тексте соответствующего закона.
Согласно ему, сборы увеличились в четыре раза: с 25 до 100 рублей за каждый час задержки рейса. При этом итоговая выплата пассажирам не может превышать половины стоимости билета.
В законе уточняется, что авиаперевозчики не обязаны платить штрафы, если перенос вылета был связан с поломкой самолета или другими обстоятельствами, не зависящими от компании. Для того, чтобы получить деньги за задержку рейса, пассажирам нужно будет обратиться к перевозчику — это можно сделать в личном кабинете на сайте, в приложении либо в заявлении по электронной почте.
Что положено пассажирам при задержке рейса?
По закону, в случае задержки рейса перевозчик должен обеспечить хранение багажа пассажирам. Семьям с детьми до семи лет — предоставить комнату матери и ребенка. В случае, если рейс задерживается на два часа и более — прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.
После задержки на четыре часа — бесплатное горячее питание. Если вылет рейса откладывается и дальше, то кормить пассажиров авиакомпания обязана каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное (обычно речь идет о выдаче ваучера для питания в каком-либо кафе в аэропорту, но иногда сама авиакомпания организует раздачу воды и сэндвичей).
В случае, если ожидание рейса длится более восьми часов в дневное время и более шести часов ночью, пассажиры вправе потребовать размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно в аэропорт.