В России возьмут на контроль цены на билеты в сезон отпусков

Соответствующее поручение ФАС дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) взять на контроль цены на билеты и связь в сезон отпусков — об этом говорится в сообщении Telegram-канала правительства РФ.

В ходе встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским, которая состоялась 25 апреля, Мишустин отметил, что цены на билеты как на самолеты, так и на поезда летом должна оставаться на разумном уровне.

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«Сейчас предстоят отпуска для многих. И естественно, тарифное регулирование для людей будет очень важным», — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин также призвал ФАС следить за тарифами на услуги связи и роуминга. В свою очередь Максим Шаскольский заявил, что ведомство контролирует каждое повышение цен «большой четверки» операторов.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что число россиян, желающих отправиться в Дубай, значительно увеличилось, в то время как внутренний туризм теряет позиции.