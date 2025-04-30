В России возобновят прямые рейсы две зарубежные компании

Израильская El Al и вьетнамская Vietnam Airlines вернутся в Россию в мае.

Сразу две иностранные авиакомпании заявили о намерениях возобновить прямые рейсы в нашу страну к началу туристического сезона.

Израильская El Al будет летать из московского аэропорта «Домодедово» в Тель-Авив, начиная с 1 мая. Сообщается, что авиакомпания планирует выполнять 7 рейсов в неделю (ежедневно, за исключением пятницы и субботы, по четвергам и воскресеньям планируется по два рейса). Полеты авиакомпании в Россию были приостановлены в конце декабря.

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Продолжительность рейса 5,5 часов. Стоимость билета на вторую половину мая немаленькая, начиная от 80 тысяч на человека на рейс туда-обратно с багажом. Для путешествия в Израиль россиянам необходимо будет получить электронное разрешение как минимум за 3 дня до вылета.

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines вернется в московское «Шереметьево» с 8 мая. Огромные лайнеры Boeing 787-900 Dreamliner будут летать в столицу Вьетнама Ханой дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Стоимость такого удовольствия будет начинаться от 97 тысяч рублей на человека на рейс туда-обратно с багажом. Продолжительность полета 8,5 часов.

Россияне могут оставаться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Возобновление полетов авиакомпании после трехлетнего перерыва по-настоящему отличные новости для путешественников.

Помимо зарубежных компаний, российский перевозчик Red Wings с 12 июня запускает прямое авиасообщение между Москвой и израильским курортом Эйлат с технической посадкой в Сочи. Полет в целом будет занимать 7,5 часов. Прямых рейсов между двумя городами не производилось уже пять лет.