В России возобновят прямые рейсы в Грузию, а гражданам страны разрешат безвизовый въезд

Первые рейсы могут появиться уже к концу мая.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на авиаперевозки из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Интерфакс». Также Путин отменил односторонний визовый режим для граждан Грузии.

По данным газеты «Ведомости», российские авиакомпании будут совершать прямые перелеты из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю. Сейчас перевозчики готовятся к возобновлению авиасообщения между странами, рассказали в министерстве транспорта. Перелеты будут проходить на самолетах российского производства.

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что первые рейсы в Грузию могут быть запущены уже в мае. Точные даты пока остаются неизвестными.