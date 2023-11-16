В России вырастут цены на турпутевки после Нового года

Причиной станет отмена введенного из-за Covid-19 моратория для туркомпаний.

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В 2024 году в России вырастут цены на турпутевки — об этом предупредили представители турбизнеса. По их словам, рост связан с отменой моратория на взимание платы с туркомпаний для оказания помощи туристам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. Этот мораторий ввели в 2020 году для поддержки турбизнеса в период пандемии Covid-19.

С тех пор он продлевался ежегодно, однако следующий год станет исключением — об этом предупредили в Минэкономразвития. Поэтому расходы туркомпаний возрастут, а вместе с ними вырастет и стоимость путевок для туристов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) такую перспективу уже назвали серьезным препятствием для бизнеса и обратились за поддержкой в Госдуму.

Ранее в АТОР сообщили, что самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет.