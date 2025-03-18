В России вырос спрос на аренду посуточного жилья

За год спрос на посуточную аренду жилья вырос на 51%.

Эксперты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» подвели итоги февраля 2025 года на рынке посуточной аренды квартир и загородных объектов. В отчетном месяце количество бронирований по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 51%. Положительная динамика отмечалась во всех регионах исследования, но особенно заметно спрос на посуточную аренду вырос в Адыгее (в 2,2 раза), Магаданской области, Забайкальском крае и Дагестане (в 2,1 раза), Хабаровском крае и Омской области (+93% в каждой).

Самыми популярными направлениями октября стали Москва и Московская область (по 7% от всех бронирований у каждого региона), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 6%), Татарстан (4%), Свердловская и Ростовская области, а также Башкортостан (по 3%). Топ-20 регионов представлен в таблице 1.

Реклама

«При оценке спроса на посуточное жилье год к году стоит учитывать два момента. Во-первых, праздничный день в честь 23 февраля в этом году перенесли на май, поэтому у россиян не было длинных выходных. Это обычно способствует более активным путешествиям и всплеску бронирований жилья. Во-вторых, прошлый год был високосным, что добавило дополнительный день. С учетом этих двух фактов реальная динамика спроса на посуточную аренду жилья даже выше обозначенного 51%», — прокомментировал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

В среднем по России предложение посуточного жилья на платформе в сравнении с февралем прошлого года увеличилось на 34%. Из топ-20 самых популярных у туристов регионов сильнее всего выбор увеличился в Самарской (+64%) и Ленинградской областях (+47%), Свердловской и Нижегородской областях (+43% в каждой), Ростовской (+39%) и Московской областях (+38%).

Средняя по России стоимость посуточной аренды квартиры в феврале составила 3000 рублей. Наиболее доступные цены в прошлом месяце среди топ-20 самых популярных регионов были зафиксированы в Тюменской области и Башкортостане (по 2500 рублей в сутки), Пермском и Ставропольском краях, Челябинской, Воронежской и Самарской областях (по 2600 рублей). Самые высокие цены — в Москве (4800 рублей в сутки), Московской области (3400 рублей), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (по 3200 рублей).