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№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

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В России выросли продажи авиабилетов на лето

Фото: Unsplash

Рост по сравнению с 2023 годом составил 23%.

В 2024 году российские туристы активно приобретают путевки и авиабилеты на лето, несмотря на повышение цен. По сравнению с 2023 годом, количество проданных билетов увеличилось на 23%.

Согласно данным аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия», спрос на летние туры возрос на 20-25%. Основной прирост пришелся на страны дальнего зарубежья.

Кроме того, заметно увеличился срок планирования поездок. Россияне начали искать и бронировать билеты в среднем за 120-130 дней до отправления, что на 10-14 дней больше, чем в прошлом году.

Опрос показал, что 82% сограждан планируют путешествие по России. В дальнее зарубежье собираются отправиться 14% туристов, а в ближнее — всего 4%.

Ранее руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что отдых в летний период в бюджетных гостиницах Сочи будет стоить дешевле, чем в Турции.

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