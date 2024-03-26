В России взлетели цены на авиабилеты

В январе-феврале они выросли на 34–42% в годовом выражении.

В России подскочили цены на перелеты в экономклассе по стране. В январе и феврале они выросли в среднем на 34–42% в годовом выражении, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Теперь авиабилеты в среднем стоят 7244 рублей за перелет в экономклассе в расчете на 1000 км полета. При этом к лету, с связи c повышенным спросом, они подорожают еще — в июле прошлого года средняя цена на перелет составяла 7638 рублей на 1000 км.

Месячная динамика средних цен в феврале (по сравнению с январем этого года) показала рост на 12,7%. Это самый резкий рост цен в феврале как минимум с 2008 года. В феврале 2023 года авиабилеты подорожали к январю того же года лишь на 6,2%, в 2022-м — на 2,5%, в 2021-м — на 7,6%, а в предыдущие годы они росли в пределах 1–2%, отметили в Росстате.

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Повышение цен на авиабилеты отметили и в сервисе «Яндекс Путешествия». Там заметили, что в январе цена на перелет в обе стороны выросла на 32% по сравнению с январем прошлого года, до 11 600 рублей, в феврале — на 42%, до 12 770 рублей.

Больше всего, по данным сервиса, цены выросли на рейсы в Барнаул (в направлении «туда», из любого российского города), Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ (на 88, 84, 77, 76 и 71% соответственно). При этом на отдельных направлениях зафиксировали и снижение цены — например, стоимость перелета до Владикавказа снизилась на 22%. А цена за билеты до Нижнего Новгорода, Кемерово, Владивостока и Сыктывкара почти не изменилась.