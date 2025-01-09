В России зафиксирован рекорд по количеству путешествий

В 2024 году российские и зарубежные туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране.

В России установлен новый рекорд по ключевому показателю внутреннего туризма: за первые 11 месяцев 2024 года наши граждане и иностранные гости совершили 79,2 миллиона туристических поездок по России. Свежими данными Росстата поделились заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр экономического развития Максим Решетников. По словам чиновников, это почти на 11% больше, чем за аналогичный период с января по ноябрь годом ранее.

«По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 млн и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)», – передаёт пресс-служба правительства России слова Чернышенко.

«Такой рост приближает нас к выполнению поставленной Президентом цели: к 2030 году достичь 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн туристических поездок».

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Самыми популярными направлениями для внутреннего туризма традиционно остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург: в 2024 году сюда отправилось 11,1 миллион, 9,4 миллиона и 5,8 миллионов туристов соответственно.

Также популярными регионами были признаны Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край; а самый значительный прирост по количеству турпоездок среди федеральных округов наблюдался в Сибири (+16,4%), в Южном федеральном округе (+14,3%) и на Северо-Западе (+12,7%).

Некоторые регионы России в прошлом году снискали особенную популярность среди иностранных гостей, в основном путешественников из Китая. Например, рост количества турпоездок в Хабаровский край за первые 11 месяцев прошлого года составил 204%. Схожая динамика наблюдается и в других регионах Дальнего Востока: в Амурской области прирост составил 142%, а в Приморском крае – 112%.