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№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

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В России захотели продавать алкоголь на внутренних авиарейсах

Фото: Unsplash

С соответствующей инициативой выступили в Правительстве России.

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкоголя пассажирам, летающим внутренними рейсами. Согласно документу, продажа спиртного может осуществляться в магазинах беспошлинной торговли, которые находятся в аэропортах.

При этом разрешить владельцам дьюти-фри продавать алкоголь предлагается до 30 июня 2026 года. Сегодня продажа алкоголя разрешена лишь в залах ожидания международных авиарейсов или в местах общепита аэропортов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о том, что самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет. 

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