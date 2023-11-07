В России захотели продавать алкоголь на внутренних авиарейсах

С соответствующей инициативой выступили в Правительстве России.

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкоголя пассажирам, летающим внутренними рейсами. Согласно документу, продажа спиртного может осуществляться в магазинах беспошлинной торговли, которые находятся в аэропортах.

При этом разрешить владельцам дьюти-фри продавать алкоголь предлагается до 30 июня 2026 года. Сегодня продажа алкоголя разрешена лишь в залах ожидания международных авиарейсов или в местах общепита аэропортов.

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