В России заметили комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья

О вспышке опасного заболевания ранее сообщили власти Шри-Ланки.

В России активно следят за комарами, переносящими лихорадку чикунгунья – заболевание сопровождается высокой температурой, сыпью на теле и сильными болями в суставах.

Активная вспышка заболевания недавно была зафиксирована на Шри-Ланке. Теперь всех россиян, возвращающихся с острова, усиленно проверяют на границе на наличие признаков инфекционного заболевания, сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, тигровые комары, которые переносят вирус лихорадки чикунгунья, уже появились в России.

«Это экзотическая инфекция, обычно это завозные случаи. Эта лихорадка передается тигровыми комарами, но они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма… Здесь может быть даже передача заболевания», – рассказал Онищенко.

На сегодняшний день ни одного завозного случая лихорадки чикунгунья в России не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре успокаивают россиян: в нашей стране «нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков». Проще говоря, комары-переносчики в России вряд ли смогут распространиться настолько, чтобы создать угрозу – а за всеми приезжими с Южной Азии сейчас внимательно наблюдают.

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Отдыхающим на Шри-Ланке россиянам настоятельно рекомендуют быть внимательными при выборе одежды (носить брюки и кофты с длинными рукавами), использовать репелленты и москитные сетки, чтобы не допустить проникновение насекомых в помещения.

Лихорадка чикунгунья редко приводит к летальному исходу, но переносится тяжело: боли в суставах и мышцах у заболевших могут продолжаться годами после выздоровления.