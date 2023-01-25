В России запустили распродажу авиабилетов со скидкой до 50%

Акцию проводит авиакомпания S7

Российская авиакомпания S7 запустила распродажу авиабилетов со скидкой до 50%. Акция стартовала 25 января и продлится три дня — до 27 числа. Проверить и приобрести доступные билеты можно на сайте S7.

В распродаже участвуют популярные направления для активного зимнего отдыха. Так, добраться в Сочи, к трассам Красной поляны и Розы Хутор, из Москвы можно за 4290 рублей, из Новосибирска — за 7998 рублей, из Иркутска — за 9982 рубля. Перелет из Москвы в Кировск (Апатиты) с его горнолыжными курортами и северным сиянием сейчас доступен за 3802 рубля.

Стали доступнее и сибирские и дальневосточные курорты: например, в Горно-Алтайск из Москвы можно улететь за 8496 рублей, из Новосибирска в Кемерово — за 1300 рублей, из Иркутска в Южно-Сахалинск — за 6610 рублей, из Владивостока в Южно-Сахалинск — за 9226 рублей.

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«Кроме того, во время распродажи удобно планировать полеты к родственникам и друзьям в другие регионы. Например, с максимальными скидками доступны билеты из Москвы в Якутск, Абакан, Нерюнгри, из Новосибирска — в Грозный, Махачкалу, Екатеринбург, Иркутск, из Владивостока — в Петропавловск-Камчатский, Якутск, из Иркутска — в Санкт-Петербург, Уфу, Благовещенск», — отметили в авиакомпании.

Билеты можно купить в том числе по субсидируемым и льготным тарифам с датой вылета с 30 января 2023 года.