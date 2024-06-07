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В России запустили собственную платежную карту для иностранных туристов

Ей уже могут пользоваться граждане ряда стран.

Россия запустила собственную платежную карту для иностранных туристов. Сейчас она уже работает с несколькими странами, и вскоре этот список расширится, рассказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Система работоспособна, верифицирована, проверена, с рядом стран мы уже определили финансовых партнеров и этот сервис доступен. Не буду называть конкретные страны по понятным причинам и конкретных партнеров, тем не менее мы ведем такие очень активные переговоры и с ключевыми игроками для того, чтобы механизм заработал по нашей схеме. А по многим странам такие шаги уже сделаны», — отметил он на сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Вахрукова, с некоторыми странами пока происходит заминка — из-за того, что пока в стране, откуда прибыл турист, нет финансового партнера. Поэтому иностранца с «картой туриста» нельзя идентифицировать с открытым в России счетом.

Замминистра подчеркнул, что в «карте туриста» заинтересована не только принимающая сторона, но и сами путешественники, которые хотят тратить в России больше, чем разрешенные для перевозки через границу $10 000 (890 000 рублей).

В 2023 году Госдума приняла закон, который дает право российским банкам открывать счет иностранцам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью такой электронной карты туристы могут бронировать туры, а по приезде в Россию расплачиваться за покупки и услуги.

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