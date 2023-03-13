В России запустят электронные визы и платежные карты для иностранцев

Это поможет привлечь в страну туристов, считают в Минэкономразвития.

В 2023 году в России заработают электронные визы и платежные карты для иностранцев. Это будет сделано для развития въездного туризма, рассказала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

Во многом туристов, которые хотят прилететь в Россию, останавливает то, что после ухода систем Visa и MasterCard в стране нет платежных инструментов, считает Шаршавицкая. Поэтому в ближайшее время в России заработает так называемая «карта туриста». Ее сможет получить любой иностранец — как из «дружественной», так и из «недружественной» страны.

«В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина. И иностранный гражданин сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом», — отметила она

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Министерство больше всего заинтересовано в привлечении туристов из Китая и стран Персидского залива. При этом китайцы смогут въезжать в страну и по электронным визам, и в рамках межправсоглашения.

В начале февраля в Китае сообщили о возобновлении туристических поездок для организованных групп в Россию и другие страны. Посол КНР в РФ отметил, что Россия и Китай работают над скорейшим восстановлением туристических потоков. Россиянам уже начали выдавать туристические визы в Китай.