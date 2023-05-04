В России запустят прямые рейсы во Вьетнам

Но летать самолеты пока будут только из Сибири.

В России появятся прямые рейсы во Вьетнам. Правда, летать самолеты пока будут только из Иркутска, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

О запуске рейсов объявили в авиакомпании «ИрАэро». Самолеты из Иркутска в Ханой начнут летать с 4 июня, это будут «Суперджеты-100». Полеты пока будет выполняться только один раз в неделю.

По данным авиакомпании, вылеты из Иркутска в столицу Вьетнама запланированы по воскресеньям в 19:00 по местному времени, прибытие в Ханой ожидается в районе 23:00. Время в пути составит пять часов. В дальнейшем по необходимости перевозчик готов сделать полеты чаще.

Стоимость билета из Иркутска в Ханой в июне составит от 27 тыс. рублей, в обе стороны — от 56 тыс. Пока в продаже «ИрАэро» есть только авиабилеты с отправлением до 18 июня. Однако в скором времени они будут доступны на весь июнь, июль и август.

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