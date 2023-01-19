В российских отелях утвердили стандарт «все включено» и «ультра все включено»

Он должен повысить качество предоставляемых услуг.

В российских отелях утвердили новый национальный стандарт «все включено» и «ультра все включено». Это было сделано приказом Росстата, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что до последнего времени отели, работающие по такой системе (а их с каждым годом становится все больше), сами определяли перечень и качество услуг — и это могло ввести гостей в заблуждение. Стандарт был разработан с учетом «лучшего мирового опыта и международных требований к концепции услуг "все включено" и "ультра все включено"»

«При этом установлены требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса — бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток», — добавили в Росстандарте.

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По мнению руководителя Росстандарта Антона Шалаева, введение стандарта позволит повысить уровень качества услуг, предоставляемых российскими отелями и гостиницами, и заинтересованности туристов. Положение вступает в действие с 30 июня 2023 года.

«Все включено» — система организации обслуживания постояльцев отелей, при которой они заранее оплачивают все услуги — проживание, питание, анимацию, пользование спортивным и спа-центром и другие. В этом случае туристам практически не нужно тратить деньги на отдыхе. Такие отели наиболее популярны у российских туристов в популярных зарубежных странах массового отдыха, особенно в Турции. В России, по оценкам туроператоров, их доля составляет 15-20%.