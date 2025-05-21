В российских самолетах хотят начать использовать алкотестеры

Пассажирам в состоянии алкогольного опьянения могут отказать в посадке на борт.

Российские чиновники усиленно взялись за авиадебоширов и предлагают полностью запретить распитие алкогольных напитков на борту.

В частности замдиректора департамента госрегистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Анастасия Лелётина предложила создать единый реестр авиадебоширов, который будет доступен для всех авиакомпаний, включая зарубежные, и опубликован в открытом доступе. Предложение было озвучено в рамках авиационной сессии XIII Петербургского международного юридического форума.

«Полагаю, что создание единого реестра назрело – а не реестров, которые ведут авиакомпании. Все же это должен быть единый реестр с включением туда лиц, права на перелет которых были ограничены в рамках перелета одной компании, чтобы это распространялось и на все другие авиакомпании», — пояснила Лелётина, предложив заняться этим вопросом сотрудникам Росавиации.

По мнению представителя Минюста, употребление алкоголя на борту должно быть полностью запрещено, а штрафы для авиадебоширов существенно увеличены, как минимум до 300-500 тыс. рублей. Лелётина настаивает, что пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения не могут быть допущены к полетам. В Минюсте признаются, что организовать механизм проверки пассажиров во время посадки может быть непросто, но мера является необходимой.

Инициативу Лелётиной поддержала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, предложив ввести проверку пассажиров алкотестерами. В таком случае при превышении нормы концентрации алкоголя в крови, в посадке пассажиру должно быть отказано.

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Фото: John Luke Laube / Unsplash

Чиновники считают, что пассажиров на борту стоит «расслаблять» не алкоголем, а медитативной музыкой – её могут начать включать во время посадки.

Представители «Аэрофлота» посчитали идею с введением расслабляющей медиасистемы «очень интересной», а план создания единого реестра здравым, но пока не готовы полностью отказаться от предоставления алкоголя пассажирам на борту – ведь многие путешественники прибегают к этой мере как раз для того, чтобы снизить страх перед полётами.

Ранее российские власти представили «идеальный» портрет авиадебошира и отметили, что в основном к неадекватному поведению на борту приводит именно алкоголь.