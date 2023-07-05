авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Встречайте победителей
Июньский фототурнир: Встречайте победителей

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Встречайте победителей
Июньский фототурнир: Встречайте победителей

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В российских яхт-клубах закончились стоянки для яхт: из-за санкций суда возвращаются в Россию

Фото: Unplash

Порт в Ницце (Франция) теперь недоступен судам с российским флагом

Об этом сообщают в Ассоциации развития яхтенного туризма и марин.

Самые главные марины в Подмосковье, Сочи и Санкт-Петербурга заполнены. В некоторых местах есть даже очередь из желающих припарковать свое судно. К примеру, в Sochi Grand Marina на июль–август забронировано почти 90% мест. Ольга Шебзухова, вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин, в своем интервью РБК рассказала: на Азовско-Черноморском побережье нехватка – примерно 10 000 мест для яхт. Как утверждает основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин, главная причина такого дефицита (помимо внезапно возникшего спроса) — «слабое развитие индустрии». 

Напомним, что в апреле 2022 года Евросоюз ввел запрет: судам с российским флагом запрещен вход в европейские порты.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023