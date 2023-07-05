В российских яхт-клубах закончились стоянки для яхт: из-за санкций суда возвращаются в Россию

Об этом сообщают в Ассоциации развития яхтенного туризма и марин.

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Самые главные марины в Подмосковье, Сочи и Санкт-Петербурга заполнены. В некоторых местах есть даже очередь из желающих припарковать свое судно. К примеру, в Sochi Grand Marina на июль–август забронировано почти 90% мест. Ольга Шебзухова, вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин, в своем интервью РБК рассказала: на Азовско-Черноморском побережье нехватка – примерно 10 000 мест для яхт. Как утверждает основатель школы яхтинга «Сила ветра» Максим Пинигин, главная причина такого дефицита (помимо внезапно возникшего спроса) — «слабое развитие индустрии».

Напомним, что в апреле 2022 года Евросоюз ввел запрет: судам с российским флагом запрещен вход в европейские порты.