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В аэропорту «Пулково» перестали принимать багаж в пищевой пленке

Фото: Unsplash

Речь идет о самостоятельно упакованных пассажирами сумках и чемоданах.

В аэропорту «Пулково» (Санкт-Петербург) прекратили принимать багаж, который был самостоятельно упакован пассажирами в пищевую пленку. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани «Воздушные ворота Северной столицы».

Согласно сообщению представителей аэропорта, упаковка багажа должна соответствовать определенным требованиям. По этой причине пищевая пленка и другие неподходящие материалы не могут использоваться для этих целей. В компании уточнили, что данные меры были приняты с целью обеспечить бесперебойную работу системы обработки багажа.

Представители пресс-службы также отметили, что пассажиры, желающие обезопасить свой чемодан, могут воспользоваться услугами официальных стоек для упаковки багажа. В аэропорту дополнительно открыта специальная зона обслуживания для этих целей.

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