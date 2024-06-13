авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Россию из Ирана приехало 50 000 туристов

Власти ждут что количество гостей страны вырастет.

Мослем Шоджайи, директор департамента по развитию международного туризма Министерства культурного наследия, ремесел и туризма Ирана, заявил, что в прошлом году в страну из России приехало 50 тысяч туристов.

«Кроме того, в Россию приехало 60 тысяч туристов из Ирана», – сообщил Мослем Шоджайи.

По информации от Ассоциации туроператоров России: несмотря на прежнее отсутствие Ирана среди популярных туристических направлений для россиян, интерес к посещению этой страны стабильно растет.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024