В Россию из Ирана приехало 50 000 туристов

Власти ждут что количество гостей страны вырастет.

Мослем Шоджайи, директор департамента по развитию международного туризма Министерства культурного наследия, ремесел и туризма Ирана, заявил, что в прошлом году в страну из России приехало 50 тысяч туристов.

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«Кроме того, в Россию приехало 60 тысяч туристов из Ирана», – сообщил Мослем Шоджайи.

По информации от Ассоциации туроператоров России: несмотря на прежнее отсутствие Ирана среди популярных туристических направлений для россиян, интерес к посещению этой страны стабильно растет.