В РЖД могут запретить алкоголь в поездах дальнего следования

С такой идеей выступили депутаты Госдумы.

РЖД решили осудить вопрос запрета употребления алкоголя в поездах дальнего следования. Об этом журналистам сообщил замглавы компании Иван Колесников, передает ТАСС.

Он отметил, что для принятия решения важно работать с экспертами — обсудить все плюсы и минусы.

«Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом уже собирать общий комментарий. Я полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии», — сказал Иван Колесников.

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При этом, добавил он, до принятия решения холдинг должен будет ответить на вопросы, поставленные законодателями. И указал, что всегда есть вариативность принятого решения.

В начале декабря группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить употребление спиртных напитков в самолетах, судах и в поездах дальнего следования. Также они предложили вдвое увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в общественных местах, в том числе и на транспорте.