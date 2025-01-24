На Сахалине будут развивать автотуризм

Власти обещают, что автотуристам станет комфортнее путешествовать по Сахалину благодаря новой государственной программе, рассчитанной до 2035 года
Особое внимание в программе уделяется развитию телекоммуникаций – путешественники должны иметь бесперебойный доступ к мобильной связи и интернету на случай непредвиденных ситуаций.
Бизнес планируют привлечь к созданию придорожного сервиса. Власти стремятся обеспечить автотуристов всем необходимым: качественными дорогами, АЗС, местами для отдыха и питания. Ранее в регионе уже были оборудованы видовые площадки, проложены тропы и облагорожены места общественного пользования.
Автотуризм - перспективное направление развития индустрии гостеприимства в нашем регионе. Поэтому мы разработали программу, цель которой - создать комфортные и безопасные условия для путешественников. Для этого необходимо обеспечить проезд к туристическим объектам, привлечь предпринимателей, которые построят гостиницы, откроют предприятия торговли и общественного питания. Реализация программы приведет к созданию новых рабочих мест, росту поступлений в бюджет, - цитирует «Российская газета» председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика.