На Сахалине будут развивать автотуризм

Власти обещают, что автотуристам станет комфортнее путешествовать по Сахалину благодаря новой государственной программе, рассчитанной до 2035 года

Особое внимание в программе уделяется развитию телекоммуникаций – путешественники должны иметь бесперебойный доступ к мобильной связи и интернету на случай непредвиденных ситуаций.

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Бизнес планируют привлечь к созданию придорожного сервиса. Власти стремятся обеспечить автотуристов всем необходимым: качественными дорогами, АЗС, местами для отдыха и питания. Ранее в регионе уже были оборудованы видовые площадки, проложены тропы и облагорожены места общественного пользования.