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№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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На Сахалине будут развивать автотуризм

На Сахалине будут развивать автотуризм

Власти обещают, что автотуристам станет комфортнее путешествовать по Сахалину благодаря новой государственной программе, рассчитанной до 2035 года

Особое внимание в программе уделяется развитию телекоммуникаций – путешественники должны иметь бесперебойный доступ к мобильной связи и интернету на случай непредвиденных ситуаций. 

Бизнес планируют привлечь к созданию придорожного сервиса. Власти стремятся обеспечить автотуристов всем необходимым: качественными дорогами, АЗС, местами для отдыха и питания. Ранее в регионе уже были оборудованы видовые площадки, проложены тропы и облагорожены места общественного пользования. 

Автотуризм - перспективное направление развития индустрии гостеприимства в нашем регионе. Поэтому мы разработали программу, цель которой - создать комфортные и безопасные условия для путешественников. Для этого необходимо обеспечить проезд к туристическим объектам, привлечь предпринимателей, которые построят гостиницы, откроют предприятия торговли и общественного питания. Реализация программы приведет к созданию новых рабочих мест, росту поступлений в бюджет, - цитирует «Российская газета» председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика.

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