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№ 4/1(8/1)

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Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
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№ 4/1(8/1)

Спецвыпуск

Russian Traveler №4/1(8/1) 2023
Открываем Москву с RUSSPASS
Открываем Москву с RUSSPASS

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В самолете пассажиры предпочитают лететь рядом с животными вместо детей

Фото: Unsplash

Американский туроператор провел обширный опрос на тему путешествий с домашними животными.

Туристический сайт Upgraded Points опросил более тысячи человек – среди них были и владельцы домашних животных, и те, у кого их нет. С помощью опроса они хотели выяснить, как люди относятся к путешествиям с питомцами.

«Наше исследование дает представление о том, как американцы путешествуют со своими домашними животными,  а также о том, что обо всем этом думают путешественники, у которых домашних животных нет», – заявил Алекс Миллер, основатель и генеральный директор компании-туроператора.

И вот результаты: 

  • 34 процента людей без питомцев признались, что им некомфортно рядом с чужими домашними животными. В то же время гораздо большее количество опрашиваемых (57 процентов) сказали, что они лучше будут путешествовать рядом с чужим питомцем, чем с ребенком.
  • 26 процентов участников опроса хотели бы путешествовать лучше со своими домашними животными, чем со своими детьми. 
  • Опрос показал, что многие владельцы домашних животных готовы приложить дополнительные усилия во время путешествий: 83 процента владельцев домашних животных признались, что изменили свои планы, чтобы лучше позаботиться о потребностях своего питомца.
  • 75 процентов владельцев домашних животных готовы платить больше отель, где можно жить с домашними животными, при этом 64 процента владельцев домашних животных заявили, что готовы тратить дополнительные 50 долларов за ночь на такое размещение.

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15 декабря

#питомцы

15 декабря