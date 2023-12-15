В самолете пассажиры предпочитают лететь рядом с животными вместо детей

Американский туроператор провел обширный опрос на тему путешествий с домашними животными.

Туристический сайт Upgraded Points опросил более тысячи человек – среди них были и владельцы домашних животных, и те, у кого их нет. С помощью опроса они хотели выяснить, как люди относятся к путешествиям с питомцами.

«Наше исследование дает представление о том, как американцы путешествуют со своими домашними животными, а также о том, что обо всем этом думают путешественники, у которых домашних животных нет», – заявил Алекс Миллер, основатель и генеральный директор компании-туроператора.

И вот результаты:

34 процента людей без питомцев признались, что им некомфортно рядом с чужими домашними животными. В то же время гораздо большее количество опрашиваемых (57 процентов) сказали, что они лучше будут путешествовать рядом с чужим питомцем, чем с ребенком.

26 процентов участников опроса хотели бы путешествовать лучше со своими домашними животными, чем со своими детьми.

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