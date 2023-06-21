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Пластик на пользу: необычные примеры

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В самолёте россиянин заявил о бомбе в ручной клади

Фото: needpix.com

Взрывчатки у мужчины не нашли, но все равно задержали его.

Пассажир самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, заявил о бомбе в ручной клади. Несмотря на то, что никакой взрывчатки у него не нашли, мужчину сняли с рейса и задержали, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 49-летний мужчина из Сахалинской области должен был лететь из Петербурга в столицу. Он прошел досмотр в аэропорту, занял свое место в самолете, и уже там прямо перед вылетом зачем-то решил пошутить о том, что пронес с собой бомбу.

В результате рейс пришлось задержать почти на три часа, пока сотрудники экстренных служб не проверили самолет. А пассажира-шутника отправили в местное отделение полиции. Оказалось, что во время посадки в самолет он был пьян.

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