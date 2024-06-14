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В Санкт-Петербурге задержали экскурсовода, водившего экскурсии по крышам

Фото: Анна Ованесова / фотохостинг rtraveler.ru

Ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего руфера, который проводил нелегальные экскурсии по крышам. Об этом рассказали в МВД по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. 

Там пояснили, что студент покупал ключи от закрытых чердаков у сотрудников жилищной конторы. С туристов, которые ходили на прогулки по крышам, он брал по 1000 рублей за групповую экскурсию. Индивидуальная была чуть дороже — 2500 рублей.

В отношении экскурсовода возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Какое наказание он понесет, зависит от того, докажут ли участие в афере сотрудников жилищной организации. В случае, если студент работал в одиночку, ему грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 300 000 рублей. А если с сообщниками — то они могут получить уже до шести лет тюрьмы со штрафом до 500 000 рублей.

Прогулки по крышам домов в центре города — популярное развлечение в Санкт-Петербурге. Особенно туристы любят подниматься туда на закате, чтобы посмотреть на красивые виды с высоты и сделать яркие снимки.

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