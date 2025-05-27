В Саудовской Аравии туристам разрешат пить алкоголь

Власти мусульманской страны пошли на радикальные меры в преддверии чемпионата мира по футболу.

В Саудовской Аравии туристам разрешать покупать и потреблять алкоголь: правда пока только пиво, сидр и вино, где доля этанола не превышает более 20%.

Ранее мы рассказывали, что строгий запрет на алкогольные напитки является серьёзным препятствием для роста турпотока в страну, в особенности среди наших туристов.

Теперь власти Саудовской Аравии задумались о привлечении большего числа гостей на фоне подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в королевстве в 2034 году.

Частичную продажу алкоголя планируют легализовать к 2026 году. Сейчас гостиничные сети и курорты адаптируются под новые правила. Сообщается, что некрепкие алкогольные напитки будут доступны для иностранцев в 600 локациях, включая туристические зоны и дипломатические кварталы. Все точки продажи спиртного получат лицензию и будут строго контролироваться.