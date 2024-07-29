авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Северной Корее построят курорт — специально для россиян

Фото: kcna.kp

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Курорт «Вонсан-Кальма» расположится на восточной окраине государства, в более чем 160 километров от столицы Пхеньяна. Эти территории — побережье с песчаным пляжем. Протяженность пляжной зоны – почти в шесть километров. Планы по развитию территории включают в себя создание отелей с тысячами номеров, зону аттракционов, кафе, рестораны и места для досуга. Недавно зону будущего курорта посетил глава государства Ким Чен Ын.

Фото: kcna.kp

«Необходимо долгосрочно расширять и развивать туризм, в области туризма следует придерживаться курса на сосредоточение сил на рациональном использовании богатых туристических ресурсов на побережье в соответствии с тем, что наша страна примыкает к морям на востоке и западе», – Ким Чен Ын.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024