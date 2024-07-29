В Северной Корее построят курорт — специально для россиян

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Курорт «Вонсан-Кальма» расположится на восточной окраине государства, в более чем 160 километров от столицы Пхеньяна. Эти территории — побережье с песчаным пляжем. Протяженность пляжной зоны – почти в шесть километров. Планы по развитию территории включают в себя создание отелей с тысячами номеров, зону аттракционов, кафе, рестораны и места для досуга. Недавно зону будущего курорта посетил глава государства Ким Чен Ын.

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Фото: kcna.kp