В Северной Корее построят туристическую зону для туристов из России

Ее площадь составит 2,8 квадратных километров.

В КНДР приступили к созданию новой туристической зоны для путешественников из России — ее площадь составит 2,8 квадратных километров.

Объект, получивший название Вонсан-Кальмаской турзоны, будет включать 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, пляж протяженностью четыре километра и многое другое. Планируется, что новый туристический объект в Северной Корее начнет свою работу уже в ближайшие годы.

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Ранее сообщалось, что туристам из Приморья теперь доступен горнолыжный отдых в Северной Корее. Тур с посещением горнолыжного курорта Масикрен стал возможен из-за договоренностей, достигнутых российской делегацией с северокорейскими властями в минувшем декабре. Первая группа туристов за последние 5 лет (и самая многочисленная) уже вернулась из поездки в КНДР – в неё вошли не только жители Приморья, но и Хабаровского края, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и области, Санкт-Петербурга.

Следующие поездки российских туристов в КНДР состоятся, как уточнил глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, в марте.