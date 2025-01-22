В сфере российского туризма — кадровый бум

Индустрия гостеприимства переживает масштабный подъем, охватывающий все направления: от ресторанного бизнеса до экскурсионного обслуживания.

Статистика показывает, что зарплатные ожидания турагентов достигли внушительной отметки - около 66 тысяч рублей ежемесячно, не считая дополнительных бонусов от продаж. Аналитики Авито Работы зафиксировали колоссальный скачок востребованности специалистов в этой области - на 125% больше вакансий по сравнению с предыдущим периодом.

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Индустрия гостеприимства переживает масштабный подъем, охватывающий все направления: от ресторанного бизнеса до экскурсионного обслуживания. Особенно показательна ситуация с турагентами, чья базовая ставка при полной занятости составляет 65 941 рубль. Эксперты подчеркивают, что реальный доход может существенно превышать эту сумму за счет комиссионных вознаграждений. Количество вакансий для специалистов туристической отрасли увеличилось более чем в два раза за минувший год.

В сфере гостеприимства отмечается значительное увеличение потребности в персонале разных направлений. Лидером по росту вакансий стали горничные - их требуется на 40% больше с заработной платой около 51,5 тысячи рублей. На втором месте официанты, чья востребованность поднялась на 22%, им предлагают порядка 53 тысяч рублей без учета чаевых. Менее динамичный, но все же заметный рост показали позиции экскурсоводов и аниматоров - на 17% и 16% соответственно, с зарплатами 47 и 49 тысяч рублей. Замыкают список востребованных специалистов бармены, спрос на которых вырос на 15% при зарплате 48 тысяч рублей, и администраторы ресторанов с 13-процентным ростом вакансий и окладом около 54 тысяч рублей.